Еврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму
15:43, 22 мая 2015Политика
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Европейская комиссия в середине декабря опубликует следующую оценку реализации планов действий по либерализации визового режима Евросоюза с Украиной и Грузией.
REUTERS
Как передает корреспондент УНІАН, об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге.
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«Что касается Грузии и Украины - они продемонстрировали хорошие успехи, но есть и некоторые аспекты, которые мы выразили в своей рекомендации. Примерно 15 декабря Еврокомиссия опубликует следующую оценку относительно ситуации в этих странах. И на основе этой оценки будет принято решение о безвизовом режиме», - сообщил Юнкер.
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