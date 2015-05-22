Еврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму

Как передает корреспондент УНІАН, об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге.

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«Что касается Грузии и Украины - они продемонстрировали хорошие успехи, но есть и некоторые аспекты, которые мы выразили в своей рекомендации. Примерно 15 декабря Еврокомиссия опубликует следующую оценку относительно ситуации в этих странах. И на основе этой оценки будет принято решение о безвизовом режиме», - сообщил Юнкер.