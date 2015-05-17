В США проголосовали за поставки летального оружия Украине, но Обама обещает вето - СМИ

За основной финансовый документ Пентагона на сумму 612 миллиардов долларов в пятницу 15 мая проголосовали 269 конгрессменов (в основном республиканцы), против этого бюджета выступил 151 законодатель (в основном демократы).

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание The Hill.

В законопроекте сохраняются расходы на оборону США с расходами 2011 года, увеличивается только финансирование международных военных операций.

Законодатели предусматривают выделение на так называемый военный фонд на 38 миллиардов долларов больше, чем предлагает Белый дом. В документе также говорится о продолжении работы тюрьмы Гуантанамо, против чего выступает администрация Обамы. Кроме того, 200 миллионов долларов предполагается на помощь Украине, в том числе в виде летального оружия. Барак Обама выступает против этого.

Читайте такжеПентагон раскритиковал Европу за сокращение расходов на оборонуАдминистрация президента США уже сообщила о намерении наложить вето на этот законопроект, когда он попадет на подпись главе государства.

Сенат сейчас параллельно работает над своей версией оборонного бюджета, которая очень похожа на законопроект Палаты представителей и также составляет 612 миллиардов долларов.