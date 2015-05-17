В США проголосовали за поставки летального оружия Украине, но Обама обещает вето - СМИ
Палата Представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете США на новый финансовый год, который, среди прочего, предусматривает финансирование поставок летального оружия Украине.
За основной финансовый документ Пентагона на сумму 612 миллиардов долларов в пятницу 15 мая проголосовали 269 конгрессменов (в основном республиканцы), против этого бюджета выступил 151 законодатель (в основном демократы).
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание The Hill.
В законопроекте сохраняются расходы на оборону США с расходами 2011 года, увеличивается только финансирование международных военных операций.
Законодатели предусматривают выделение на так называемый военный фонд на 38 миллиардов долларов больше, чем предлагает Белый дом. В документе также говорится о продолжении работы тюрьмы Гуантанамо, против чего выступает администрация Обамы. Кроме того, 200 миллионов долларов предполагается на помощь Украине, в том числе в виде летального оружия. Барак Обама выступает против этого.
Читайте такжеПентагон раскритиковал Европу за сокращение расходов на оборонуАдминистрация президента США уже сообщила о намерении наложить вето на этот законопроект, когда он попадет на подпись главе государства.
Сенат сейчас параллельно работает над своей версией оборонного бюджета, которая очень похожа на законопроект Палаты представителей и также составляет 612 миллиардов долларов.