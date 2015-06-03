Корбан призвал "назначенного по ошибке" председателя Новомосковской РГА уйти в отставку

Экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан, народный депутат Андрей Денисенко и гражданские активисты потребовали от главы Новомосковской райгосадминистрации Павла Селихова сложить свои полномочия, так как его нахождение на должности является не только противозаконным, но и аморальным.

Видео разговора Корбана и Денисенко с Селиховым выложено на сервисе Youtube, сообщает агентство «Видеоновости».

Корбан заявил, что в 2014 году, будучи главой избирательной комиссии по 38 округу от Партии регионов, Селихов участвовал в фальсификации выборов. Он продемонстрировал прибывшим правоохранителям видеоролик, на котором видно, как Селихов прячет избирательные бюллетени.

«Вы назначены постановлением Петра Алексеевича Порошенко очевидно по ошибке, и мы отсюда не уйдем, пока вы не напишете заявление. Вот вам бумага и ручка», - обратился Корбан к председателю Новомосковской РГА.

В то же время Селихов отказался подписывать заявление, вступив в препирательства с политиками и активистами.

«Господин Селихов, который назначен главой РГА, является представителем Партии регионов. Он также является бывшим членом Коммунистической партии. Мы считаем, что этот человек назначен ошибочно, и мы пришли абсолютно мирно провести народную люстрацию. Тем более, что он подпадает под действие закона о люстрации и не имеет по закону права занимать эту должность от имени Президента Петра Порошенко», - резюмировал Корбан.

В кабинете председателя Новомосковской РГА выяснилось, что Селихов носит часы, на циферблате которых изображена георгиевская ленточка, что вызвало возмущение присутствующих. Народный депутат Денисенко попросил главу РГА объяснить, почему он носит на своей руке символ сепаратистов. В ответ Селихов оправдался, что купил эти часы только вчера, снял их и спрятал в карман.

Читайте такжеНа ОИК №38 рассказали о подделке протоколов с мокрыми печатямиПосле этого Денисенко пообещал подготовить на имя Президента Петра Порошенко обращение с просьбой пересмотреть данное кадровое решение.

«Человек с таким политическим бекграундом не имеет права работать на ответственной должности в прифронтовой области», - резюмировал депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что Корбан заявил о вопиющих фальсификациях в ходе определения результатов выборов на 38-м округе в Новомосковске.