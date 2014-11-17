Корбан заявил о вопиющих фальсификациях на 38-м округе

Так заместитель председателя Днепропетровской областной госадминистрации Геннадий Корбан прокомментировал Цензор.НЕТ ситуацию на 38-м избирательном округе (Новомосковск).

"В округе происходит беспредел и грубейшая фальсификация результатов выборов - и творит его Центризбирком вместе с Днепропетровским апелляционным административным судом с подачи начальника Главного управления делами Президента Украины Сергея Березенко.

На 38-м округе путем массовых нарушений избирательного законодательства победил "регионал" Сергей Нестеренко, ближайший помощник Александра Вилкула.

Часть доказательств фальсификаций были засняты на видео, в том числе попытки подкупа избирателей, а также эпизод, когда председатель ОИК № 38 Селихов в присутствии милиции, доверенных лиц кандидатов пытался спрятать от общественности более 10 оригиналов протоколов избирательных участков. Также окружная избирательная комиссия игнорировала жалобы и обращения касательно нарушений, происходивших на участковых комиссиях.

Читайте такжеКорбан обвинил людей Вилкула в наглой фальсификации выборов на 3 округах Днепропетровщины

Первые часы пересчета зафиксировали грубейшие нарушения избирательного законодательства - кандидаты в депутаты и их доверенные лица не были предупреждены о начале работы комиссии, не допускались в помещение, где происходил пересчет голосов. Те же представители, которые смогли попасть на заседание, были отведены за загородку, находящуюся в 5 метрах от стола, откуда видеть процесс пересчета попросту невозможно. По результатам первого дня пересчета было составлено множество актов о нарушениях.

"И сегодня Днепропетровский апелляционный административный суд по заявлению Нестеренко принимает беспрецедентное постановление о запрете пересчета голосов", - утверждает Корбан.

Основанием для такого постановления становится заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам одного из определений, находящихся в деле, и как результат - Днепропетровский апелляционный административный суд безо всяких на это оснований отменяет не только указанное определение, но и постановление самого же Днепропетровского апелляционного административного суда.

"Фактически, при рассмотрении одной апелляционной жалобы суд отменил свое же постановление, вынесенное при рассмотрении другой апелляционной жалобы, что невозможно ни по закону, ни в рамках компетенции апелляционного суда", - говорит Корбан.

Читайте такжеФилатов обвинил киевские власти в сливе Днепропетровщины Оппозиционному блоку

"Подобное не могло произойти без прямого вмешательства председателя Днепропетровского апелляционного административного суда Мартыненко, который во времена президентства Януковича все 4 года занимал эту должность", - подчеркивает зам главы ОГА.

Было принято беспрецедентное решение, не имеющее аналогов в судебной практике. Судьи апелляционного суда воспользовались тем, что их постановления по избирательным делам не обжалуют в суде высшей инстанции.

"В связи с этим я обращаюсь в Высший совет юстиции с требованием немедленно отреагировать на подобные действия судей и председателя апелляционного суда Мартыненко О.В. Фактически, суд запретил вывести фальсификаторов на чистую воду. Считаю, что Березенко откровенно нарушает закон и пытается завести в парламент представителя "Оппозиционного блока". Он не гнушается самыми грязными средствами". Подобные действия Березенко, Мартыненко и судей, вынесших постановление, разрушают престиж судебной системы Украины. За такое не люстрировать, а кастрировать надо" - прокомментировал Корбан.