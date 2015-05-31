Одиозный депутат Довгий возглавил избирательный штаб Березенко — источник

Об этом "Главреду" сообщил информированный источник.

Как известно, Центризбирком назначил на 26 июля промежуточные выборы на данном округе в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий избранного ранее Валерия Кулича, которого в марте президент назначил главой Черниговской облгосадминистрации.

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Напомним, бывший секретарь Киевсовета, член команды одиозного мэра Киева Леонида Черновецкого, Довгий прошел в депутаты Верховной Рады на одном из самых скандальных округов — №102 в Кировоградской области.

Стоит отметить, что Довгий неоднократно становился объектом журналистских расследований относительно занимающихся коррупцией киевских властей времен Леонида Черновецкого, и сам факт его выдвижения вызвал большой общественный резонанс, в частности среди политиков.

В свою очередь Комитет избирателей Украины рекомендовал ЦИК не признавать результаты выборов по 102-му округу, где лидировал самовыдвиженец Довгий.

"Комитет избирателей Украины в этом округе отмечал ряд нарушений избирательного законодательства непосредственно во время избирательной кампании и в день голосования. Комитет избирателей Украины обращается к Центральной избирательной комиссии с просьбой изучить эти факты и принять решение о невозможности подведения результатов в этом округе", — сказал председатель правления КИУ Алексей Кошель.

По его словам, в этом округе, в частности имели место такие нарушения как "подкуп избирателей, бандитизм, давление на членов избирательной комиссии и наблюдателей". "Эти факты были масштабными. По мнению нашей организации, они повлияли на результат голосования", — уточнил он.

Однако в ЦИКе заявили, что оснований признавать недействительными выборы в округе №102 — нет.