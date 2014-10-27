ЦИК: оснований признавать выборы в округе №102 недействительными нет

Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский на брифинге, комментируя информацию о том, что Комитет избирателей Украины будет обращаться в ЦИК о признании недействительными выборов в 102-ом округе.

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"Признание выборов в округе недействительными законом не предусмотрено. Закон предусматривает возможность признания недействительными результатов голосования на отдельных избирательных участках. И только если не будут признаны результаты на всех избирательных участках округа, можно будет ставить вопрос о недействительности выборов в целом. Но оснований для этого у ЦИК сейчас нет", - подчеркнул Михаил Охендовский.

Как сообщал УНИАН, Комитет избирателей Украины рекомендует ЦИК не признавать результаты выборов в одномандатном округе №102 в Кировоградской области, где, согласно предварительным данным, лидирует самовыдвиженец бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий.