Президент представил нового губернатора Черниговщины

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня во время встречи с активом области.

По словам Порошенко, перед областью стоит задача обеспечить безопасность приграничного края, завершить нынешнюю и провести следующую волну мобилизации, достойно встретить тех, кто вернется из зоны антитеррористической домой. Также глава государства акцентировал внимание на открытости и прозрачности деятельности органов власти на всех уровнях.

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Порошенко назвал Кулича авторитетным человеком, которого знают и уважают в области.

«Это подтверждает уверенная победа на мажоритарном округе. Жизнь Валерия Петровича связана с Черниговщиной», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что практикует назначение на должности председателей ОГА выходцев из областей, которые знают людей, состояние экономики, проблемы и пути их решения.

Президент также вручил удостоверение председателя ОГА Кулічу.

Как сообщал УНИАН, с сентября прошлого года обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации исполнял Сергей Журман.

Справка УНИАН. Валерий Кулич родился 28 августа 1973 в с. Октябрьское, Коропского района. Учился в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков. Затем окончил Черниговский государственный институт экономики и управления по специальности "Менеджмент в производственной сфере". Работал в нескольких страховых компаниях. 3 2002 года по 2014 год - генеральный директор ООО "Форсаж". В 2012-2014 годах - депутат Черниговского областного совета. В 2014 году избран в Верховную Раду Украины.

Женат. Имеет трех дочерей.