Президент представил нового губернатора Черниговщины
Президент Украины Петр Порошенко представил в Черниговской облгосадминистрации нового руководителя области Валерия Кулича, который в прошлом году был избран народным депутатом по 205-му округу.
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня во время встречи с активом области.
По словам Порошенко, перед областью стоит задача обеспечить безопасность приграничного края, завершить нынешнюю и провести следующую волну мобилизации, достойно встретить тех, кто вернется из зоны антитеррористической домой. Также глава государства акцентировал внимание на открытости и прозрачности деятельности органов власти на всех уровнях.
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Порошенко назвал Кулича авторитетным человеком, которого знают и уважают в области.
«Это подтверждает уверенная победа на мажоритарном округе. Жизнь Валерия Петровича связана с Черниговщиной», - сказал он.
Президент также подчеркнул, что практикует назначение на должности председателей ОГА выходцев из областей, которые знают людей, состояние экономики, проблемы и пути их решения.
Президент также вручил удостоверение председателя ОГА Кулічу.
Как сообщал УНИАН, с сентября прошлого года обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации исполнял Сергей Журман.
Справка УНИАН. Валерий Кулич родился 28 августа 1973 в с. Октябрьское, Коропского района. Учился в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков. Затем окончил Черниговский государственный институт экономики и управления по специальности "Менеджмент в производственной сфере". Работал в нескольких страховых компаниях. 3 2002 года по 2014 год - генеральный директор ООО "Форсаж". В 2012-2014 годах - депутат Черниговского областного совета. В 2014 году избран в Верховную Раду Украины.
Женат. Имеет трех дочерей.