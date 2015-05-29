Порошенко: Проведение демократических местных выборов на Донбассе - залог мирной жизни

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что именно проведение честных, демократических местных выборов на Донбассе является залогом восстановления мирной жизни и развития региона.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с работниками ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения».

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«Сегодня крайне важно провести настоящие демократические местные выборы, когда Донбасс будет иметь своих представителей не в виде полевых командиров, а тех, кого демократически выберут жители региона», – сказал глава государства.

Он подчеркнул принципиальную важность сохранения единства страны, отметив, что сегодня Краматорск демонстрирует такое единство.

«Мы никому не позволим ни с Украиной, ни с Донбассом разговаривать языком силы. Мы не пустим агрессора сюда, в Краматорск, сколько бы танков он ни готовил на оккупированных территориях. Потому что это наша земля, это – наш Донбасс, и мы способны его защитить», – заявил Порошенко.

Он подчеркнул важность в реализации его Мирного плана гуманитарной составляющей и привлечения международных партнеров к восстановлению Донбасса, созданию новых рабочих мест. «Этому вопросу уделяется много внимания во время встреч с мировыми лидерами», – сказал президент.

Глава государства пригласил руководство завода принять участие в переговорах во время его визитов в разные страны для презентации продукции предприятия и налаживания новых контактов.

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«Я верю в то, что мы восстановим славу Донбасса как экономически развитого региона», – сказал президент.

По словам Порошенко, ключевое, в чем нуждается человек, – это безопасность, мир и работа. «Когда есть сочетание этих факторов, это уже первые признаки стабилизации ситуации на Донбассе. Это уже мирный путь. Когда люди на оккупированных территориях будут видеть, что здесь возрождается жизнь, открываются больницы, звучит последний звонок в школах, дети ходят в школы, поступают в институты, люди имеют работу и мы восстанавливаем инфраструктуру, – это именно то, что мы должны сделать, чтобы реинтегрировать страну», – заявил он.