Порошенко исключил перенос местных выборов, несмотря на АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с активом Тернопольской области заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Ни о каком переносе местных выборов речь не идет”, - подчеркнул он.

По его словам, сразу после местных выборов запланировано расширить полномочия местных общин.

“Децентрализация предполагает львиную долю полномочий передать территориальным общинам. Надеюсь это наконец произойдет после местных выборов”, - сказал Порошенко.

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Он также назвал признаком ответственности и зрелости украинского народа отсутствие коммунистов в парламенте.

“Нет коммунистов и уже даже вопрос такой не стоит и это не только западные области показали, но и Одесская область, другие регионы, которые традиционно считались “красными””, - сказал президент.