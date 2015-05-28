Кучма заявил, что контактная группа по Донбассу снова соберется 2 июня

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-президент Украины Леонид Кучма, который является представителем Украины в контактной группе, сегодня в кулуарах 8-го Киевского форума по безопасности.

"2 июня", - сказал Кучма, отвечая на вопрос, когда состоится заседание Трехсторонней контактной группы.

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В этот же день утром, по его словам, состоится заседание подгрупп Контактной группы.

Также информацию о встрече подтвердила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«2 июня в 16.00 в Минске состоится встреча участников Трёхсторонней контактной группы», - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы представляют Владимир Горбулин (подгруппа по политическим вопросам), Евгений Марчук (по вопросам безопасности), Ирина Геращенко (по гуманитарным вопросам) и Игорь Веремий (по социально-экономическим вопросам).