В МИД хотят создать четыре рабочие группы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Украина готова безотлагательно приступить к созданию. Формированию таких групп, но для этого необходимо провести полноценные консультации в рамках трехсторонней контактной группы ", - сказал он.

Перебыйнис отметил, что во время встречи министров иностранных дел “Нормандской четверки” 13 апреля в Берлине, министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что важнейшим форматом, в рамках которого необходимо вести диалог по всем аспектам урегулирования, в частности, политическим и гуманитарным, является трехсторонняя контактная группа.

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Климкин считает, что в этом контексте важным является решение о создании в ее рамках четырех рабочих групп по вопросам безопасности, политического процесса, гуманитарным и экономическим вопросам.

Также Перебыйнис сообщил, что Климкин знакомил участников встречи с видением Украины того, каким образом можно обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

"На наш взгляд, таким инструментом может стать гражданско-военная миссия по поддержанию выполнения Минских договоренностей. Министром были представлены соответствующее обоснование и аргументация, которые в целом были восприняты участниками. Мы ожидаем, что обсуждение путей практической имплементации этой инициативы в ближайшее время будет продолжено как в Нью-Йорке, так и в Брюсселе ", - сказал Перебыйнис.