Мы сажаем мелких клерков, но закрываем глаза на миллиардные коррупционные схемы - депутат

Такое мнение выразил народный депутат Украины Виктор Балога на сайте возглавляемой им партии Единый центр.

По его мнению, Украине не открывают двери в Европу только из-за казнокрадства, причем если раньше "европейцы нам только намекали и на жестах пытались объяснить, что они от нас хотят, то сейчас говорят уже прямым текстом – реальной борьбы с коррупцией".

Читайте такжеМинюст пообещал запустить работу Нацагентства по противодействию коррупции до конца года"Мы создаем Антикоррупционное бюро, назначаем уполномоченных по борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре, даже сажаем мелких клерков, но закрываем глаза на миллиардные коррупционные схемы. А это то же самое, что объявить войну карманным ворам, но не трогать банковских грабителей. Если верхи это поймут, будет очень хорошо. Иначе этим явлением займутся низы. Без дипломатии и очень оперативно", - считает Балога.