Апелляционный суд назначил ночной домашний арест "свободовцу", который набросился на нардепа Богданца

Алексея Кайду задержали за драку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, сначала ему была избрана мера пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов.

Киевский апелляционный суд применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста к народному депутату Украины VII созыва от ВО "Свобода" Алексею Кайде.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

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Отмечается, что сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря. Этим постановлением было отказано в удовлетворении ходатайства полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде личного поручительства сроком до 12 февраля 2020 года включительно.

"По результатам рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применена к подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно. Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого К. возложены обязанности, определенные постановлением" - сообщили в суде.

Кроме того, в суде напомнили, что гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады, которое произошло 11 декабря в ходе заседания аграрного парламентского комитета.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Как заявили в партии "Слуга народа", во время заседания Комитета по вопросам агрополитики группа лиц напала на народного депутата, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца. Впоследствии первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уточнил, что в драке участвовали бывшие депутаты от ВО "Свобода".

12 декабря Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде, задержанному за драку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, меру пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов.