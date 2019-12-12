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Драка в Раде: "свободовца" Кайду выпустили под личное поручительство

21:49, 12 декабря 2019
Политика
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Свободовца Алексея Кайду не арестовали / Facebook, Олег Тягнибок

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Как сообщает пресс-служба столичной полиции, подозреваемому избрали меру пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов. Досудебное расследование продолжается.

Это подтвердил в Facebook и глава «Свободы» Олег Тягнибок.

Напомним, утром 12 декабря правоохранители задержали двоих «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента 11 декабря.

Одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Рада#драка