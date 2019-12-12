Драка в Раде: "свободовца" Кайду выпустили под личное поручительство
Печерский районний выпустил на поруки «свободовца», экс-нардепа Алексея Кайду, подозреваемого в нападении на депутата Андрея Богданца.
Читайте также"Старые политики хотят хайпануть": в "Слуге народа" прокомментировали избиение нардепа в Раде
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, подозреваемому избрали меру пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов. Досудебное расследование продолжается.
Это подтвердил в Facebook и глава «Свободы» Олег Тягнибок.
Напомним, утром 12 декабря правоохранители задержали двоих «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента 11 декабря.
Одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.