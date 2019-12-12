Драка в Раде: "свободовца" Кайду выпустили под личное поручительство

Это подтвердил в Facebook и глава "Свободы" Олег Тягнибок.

Печерский районний выпустил на поруки «свободовца», экс-нардепа Алексея Кайду, подозреваемого в нападении на депутата Андрея Богданца.

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Как сообщает пресс-служба столичной полиции, подозреваемому избрали меру пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов. Досудебное расследование продолжается.

Это подтвердил в Facebook и глава «Свободы» Олег Тягнибок.

Напомним, утром 12 декабря правоохранители задержали двоих «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента 11 декабря.

Одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.