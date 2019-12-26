"Быстрее вывезут своих людей": Джемилев прокомментировал запуск поездов из РФ в оккупированный Крым

По его мнению, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями.

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратил внимание на положительный нюанс в запуске железнодорожной ветки Крымского моста.

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"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", – сказал он "Обозревателю".

В этом контексте Джемилев отметил: "Дай Бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма".

Также он констатировал: пуск поездов в аннексированный Крым – "это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты. – Ред.) делают". Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, "массовом перемещении в Крым российских граждан". "Все это преступления России", – заявил лидер крымских татар.

По его мнению, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. "Мы об этом постоянно говорим", – отметил Джемилев.

В этом контексте он напомнил о "наибольшем основании" для введения новых санкций против России – "факте морского пиратства, которое они совершили в Азовском море", захвате украинских кораблей. В то же время он заметил: "Вот-вот должны были быть введены санкции, а мы бросились менять", имея в виду включение в списки на обмен захваченных в плен украинских моряков.