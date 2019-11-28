Джемилев указал на способ блокировки пропаганды РФ за рубежом

По его словам, в частности, речь идет о телеканалах "Россия" и "Россия 24".

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о том, что у Украины появились основания для прекращения вещания ряда российских телеканалов в Европе.

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Он убежден в том, что таким основанием могут быть санкции, введенные правительством Украины относительно телеканалов, которые осуществляют вещание в оккупированном Крыму. Об этом Джемилев сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Что касается санкций в отношении телеканалов, то необходимо выделить из них те, которые ведут вещание на заграницу. Когда они будут включены в список санкций, у Меджлиса крымскотатарского народа появятся основания обратиться к этим западных странам, в частности, в Турцию, чтобы они запретили деятельность этих телеканалов на своей территории", – пояснил он.

По его словам, в частности, речь идет о телеканалах "Россия" и "Россия 24".

Ранее Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле - и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.