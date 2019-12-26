Стало известно, какие фракции Рады пропустили больше всего голосований в декабре

Всего за этот месяц в Раде состоялось 532 голосования.

В Комитете избирателей Украины назвали фракции, чьи депутаты пропустили больше всего голосований в Верховной Раде в декабре.

Об этом сообщается на сайте организации.

Больше всего участвовали в голосовании ("за", "против" или "воздержался") представители "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Реже них голосовали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины".

В КИУ уточняют, что представители провластной фракции принимали участие в 86% голосований, "Голоса" - 85%, а "Евросолидарности" - 79%. В ОПЗЖ и "Батькивщины" этот показатель составил по 62%.

Глава Комитета Алексей Кошель пояснил, что среди депутатов существует неформальное разделение голосований на "технические" и "важные".

Читайте такжеРада создала комиссию для расследования реструктуризации долга Украины в 2015 году

"К первым относятся голосования за поправки и процедурные вопросы принятия законов. Поэтому достаточно часто народные депутаты присоединяются лишь при непосредственном голосовании за принятие законов, тогда как "технические" голосования игнорируют. Также достаточно часто народные депутаты не участвуют в голосованиях Рады, поскольку находятся в оппозиции и таким образом демонстрируют свою политическую позицию. Это также объясняет разницу в показателях голосований среди разных фракций", - отметил Кошель.

В декабре всего состоялось 532 голосования. За это время Рада, в частности, приняла Избирательный кодекс, внесла изменения в закон относительно статуса участников боевых действий, поддержала закон о легализации добычи янтаря.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада криминализировала наказание депутатов за "кнопкодавство".