ВР утвердила главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения

Председателем Комиссии стал народный депутат от «Слуги народа».

Верховная Рада приняла постановление об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины (№2557).

Читайте такжеВерховная Рада криминализировала наказание депутатов за "кнопкодавство"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается утвердить численный состав Нацкомиссии в количестве 25 человек.

Председателем Комиссии утверждается народный депутат от «Слуги народа», академик Национальной академии наук Украины, профессор Александр Копыленко.

Среди лиц, которые также входят в состав комиссии, в частности, академик НАНУ, генеральный директор Государственного учреждения «Национальный научный центр радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины» Дмитрий Базыка, вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины», народный депутат Украины первого, второго и третьего созывов Владимир Яценко и академик НАНУ, директор Госучреждения «Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины» Ярослав Блюм.