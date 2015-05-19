В ЕС не привязывают восстановление Украиной контроля над восточной границей к визовой либерализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал высокопоставленный чиновник из Европейской комиссии.

Представителя ЕК спросили, может вопрос установления Украиной полноценного контроля над государственным рубежом на востоке страны повлиять на решение ЕС относительно введения безвизового режима для граждан Украины.

В этой связи высокопоставленный чиновник ЕК отметил, что "шаги, которые мы ожидаем от Украины для внедрения безвизового режима четко определены в соответствующем докладе относительно прогресса о второй фазе выполнения Украиной Плана действий по визовой либерализации...".

Читайте такжеВ ЕС еще не знают, что будет в декларации Рижского саммита относительно безвизового режима для Украины - источникВ частности, к необходимым условиям относится решение вопросов с предоставлением убежища, борьба с торговлей людьми, борьба с организованной преступностью и борьба с коррупцией.

По его словам, вопрос контроля над государственной границей зависит от выполнения Минских соглашений.

"И мы хорошо знаем, что в соответствии с Минскими соглашениями есть четко установленные сроки для возобновления Украиной контроля над государственной границей", - сказал он. (Согласно п.9 соглашения, восстановление контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона и конституционная реформа) до конца 2015 года - ред.)

"Я не хотел бы связывать один вопрос с другим. Мы хотим видеть ситуацию, когда вы выполните необходимые критерии (относительно завершения выполнения второй фазы Плана действий по визовой либерализации), а также отдельно, чтобы все вовлеченные стороны полностью выполнили Минские соглашения", - резюмировал чиновник ЕС.