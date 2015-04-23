Власть уже год не может привлечь к ответственности виновных в хищении $1,5 миллиарда - депутат
Политик заявляет, что люди, приближенные к Януковичу, начали разворовывать 1,5 млрд долларов, которые китайцы выделили на зерно.
За хищение 1,5 млрд долларов не задержан ни один человек, хотя правоохранителям давно известны фамилии преступников.
Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.
Речь идет соглашении с Экспортно-импортным банком Китая на 3 млрд долларов, которое еще в 2012 году заключила Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. Половина этих денег должна пойти на покупку украинского зерна, а остальные - в качестве инвестиций в аграрный сектор Украины.
Политик заявляет, что в итоге, люди, приближенные к Януковичу, начали разворовывать 1,5 млрд долларов, которые китайцы выделили на зерно.
"Наше государство попрошайничает по миру и благодарит, когда нам выделяют 10-20 миллионов долларов. А если дадут 200 - то это уже успех нашей дипломатии и большое счастье. Вместе с тем, государство теряет миллиарды из-за нежелания поставить точку в уголовных делах по хищению государственных средств. А именно - уже год не могут привлечь к ответственности виновных в хищении 1,5 млрд долларов за поставки зерна", - заявляет Балога.
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Еще год назад, 14 марта, политик по этому поводу писал Генпрокурору Олегу Махницкому. В ответ получил письмо, что дело возбуждено, причастность конкретных лиц из менеджмента государственной корпорации проверяется.
«А после Майдана, уже новая, демократическая власть вошла в долю и делает вид, что ничего не случилось. Другого объяснения не нахожу. Ведь средства выведены в офшоры, раскрыта схема хищения. Нет одного - политического решения, чтобы дать ей ход», - убежден Балога.
«С того времени по этому делу никого не задержали. Почему? Возможно потому, что по странному стечению обстоятельств, человек, возглавлявший схему при Януковиче, является одним из ключевых лиц в окружении нынешнего премьера Яценюка», - заявил лидер единоцентристов.
Виктор Балога убежден, что если бы этого человека задержали, то общество получило бы ответ на многие вопросы.
«Потому что на этом фоне обвинения со стороны Гордиенко - жалкие копейки. И полетели бы головы не только тех, кто разворовывал средства при Януковиче, а многих нынешних и вчерашних руководителей. Поэтому, менеджмент, который причастен к этим сделкам, нужно срочно задерживать и не спускать с них глаз. Потому что они - ценные свидетели, с которыми на свободе может случиться «несчастный случай», как часто бывает с теми, кто много знает», - утверждает политик.
Балога направил обращение уже новому Генпрокурору. Он может и должен дать оценку действиям милиции и СБУ, которые сознательно, - по мнению народного депутата - уже год затягивают расследование. Иначе Украина всегда будет бедной, если позволять безнаказанно разворовывать бюджет.