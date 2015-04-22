Бойцов батальона "Днепр-1" используют в решении корпоративных споров в Запорожье - СМИ

До этого в милицию поступил звонок с информацией о заминировании помещения, где должны были проводить собрание. Из помещения было эвакуировано около 50 человек, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что пока искали взрывчатку, здание окружили бойцы в камуфляже. Автомобили, которые заблокировали место собрания акционеров, принадлежат батальону "Днепр-1". В местной самообороне, которая выехала на место сообщили, что в автомобилях, судя по всему, находился личный состав батальона.

Руководство батальона присутствие своих бойцов возле места сборов опровергает.

"Они могди ехать на Запорожье через Мариуполь. В Запорожье - мне докладывали - сломалась одна машина. Это правда - это совершенно случайно", - заявил командир батальона Юрий Береза.

В то же время пресс-секретарь Запорожской самообороны Антон Алексеенко заявил, что бойцы признавались, что "следят за порядком".

В итоге собрание таки состоялось при участии одного акционера и при отсутствии реестра, говорится в сюжете.

Руководители Запорожьеоблэнерго собираются оспаривать его в суде и не исключают попытки рейдерского захвата структуры, а вопрос присутствия бойцов на месте собрания собираются адресовать МВД.