Юрий Береза: Закон об увеличении численности ВСУ позволит восстановить армию, разрушенную Януковичем

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", командир полка специального назначения "Днепр-1" Юрий Береза в интервью журналистам, комментируя соответствующий законопроект, которым предусмотрено увеличение численности ВСУ со 184 до 250 тысяч военнослужащих.

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"Этот закон направлен в первую очередь на боевые части Сухопутных войск, которые были сокращены за предыдущие пять лет, особенно во время управления Минобороны представителями Российской Федерации", - сказал Береза.

"Закон позволяет минимизировать то, что было потеряно, и на самом деле на основе этого можно строить и говорить о полноценной защите на Востоке от прямой угрозы со стороны России", - подчеркнул народный депутат.

Он также отметил, что увеличиваться будут, в первую очередь, моторизованные бригады.

Кроме того, Юрий Береза настаивает на том, чтобы армия реформировалась по западному образцу.

"И российские, и наши командиры прошли одну и ту же советскую школу. Наш российский противник знает, как действует украинская армия", - сказал Береза.

По его словам, ВСУ нового образца должны быть готовы вести гибридную войну, которую применяет Россия.

Комментируя положения закона №2269, Юрий Береза также заявил, что дополнительно вводится защиту украинского военнослужащего.

"Босой и раздетый боец без средств защиты не должен идти на передовую, и тот, кто его послал, должен соответствовать. В том числе за нездорового бойца должно быть звено ответственности - в первую очередь военкоматы, военные комиссары и командиры. Если они приняли военнослужащего в составе роты, батальона и отправили на фронт неподготовленного - командир части должен отвечать", - подчеркнул Береза.

Представитель "Народного фронта" также напомнил, что Верховная Рада уже приняла несколько законов об ответственности на фронте - в том числе ответственность за военные преступления и ответственность командиров.

"Если боец ушел без шлема, за это должен отвечать командир", - подчеркнул Юрий Береза.