Сегодня Рада не будет рассматривать национализацию имущества РФ и восстановление райсоветов в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестку дня сессии планировалось включить еще ряд законопроектов.

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Ни один из них не был включен в повестку дня, несмотря на попытки голосовать за них как пакетом, так и каждый отдельно.