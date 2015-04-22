Сегодня Рада не будет рассматривать национализацию имущества РФ и восстановление райсоветов в Киеве

12:02, 22 апреля 2015
Политика
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Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект о национализации имущества Российской Федерации и ее резидентов (№2678), а также два законопроекта о внесении изменений в некоторые законы о возобновлении районных советов в Киеве (№№ 2529 и 2529-1).

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестку дня сессии планировалось включить еще ряд законопроектов.

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Ни один из них не был включен в повестку дня, несмотря на попытки голосовать за них как пакетом, так и каждый отдельно.

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