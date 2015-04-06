Гройсман: До конца мая в Раде появится закон о местных выборах по открытым спискам
Законопроект о проведении местных выборов по открытым спискам внесут в Верховную Раду до конца мая.
Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил председатель парламента Владимир Гройсман, пишет INSIDER.
По словам спикера, сейчас готово более 5 законопроектов относительно изменений избирательного законодательства на местных выборах.
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"Нам нужно до конца мая, я это подчеркиваю, что важно это внести в парламент законопроект, который в том числе с другими сопутствующими законамиурегулирует возможности проведения местных выборов именно на системе открытых списков. Для того, чтобы избирались НЕ бренды партий, а чтобы избиралась личность от той или иной политической силы ", - сказал он.
При этом Гройсман отметил, что следующее заседание созданной им рабочей группы по подготовке изменений в закон о местных выборах состоится 16 апреля.