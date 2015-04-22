Нардепу во время заседания пришло SMS о поступлении более 2 миллионов гривен на счет (фото)
Фотография депутатского мобильного с SMS от банка вызвала в сети бурю обсуждений.
Ее сделал фотограф Влад Содель во время вчерашнего заседания Верховной Рады, говорится в "Сніданку з 1+1", передает ТСН.
На экране мобильного одного из нардепов банковское уведомление о поступлении на счет более 2 миллионов гривен. В комментариях под фотографией - возмущение и шутки.
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"Это фактически ровно-ровненько 100 000 долларов... Гонорар? Или "продал гараж"?", - отметил один из пользователей. Другой добавил: "У кого-то наступило "пакращення уже сегодня".
Отметили пользователи и опрятный маникюр народного избранника. Фотографировать мобильные нардепов со второго этажа зала Верховной Рады старая игра среди фотографов.