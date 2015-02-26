Судью, которая отпустила Ефремова под залог, вызвали на допрос в прокуратуру (фото)

Об этом сообщает Апостроф.

Судью Царевич пригласили на допрос. Кроме того, ей намерены вручить уведомление о подозрении за вынесение решений по делу автомайдановцев. Сама Царевич не стала комментировать свой визит.

Напомним, вчера, 25 февраля, Печерский районный суд Киева избрал для бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова меру пресечения в виде залога в 60 тысяч гривень - 50 минимальных зарплат.

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Такое решение приняла следственный судья Печерского районного суда Оксана Царевич в рамках выдвинутого Ефремову подозрения о разжигании межнациональной вражды.