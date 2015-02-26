Судью, которая отпустила Ефремова под залог, вызвали на допрос в прокуратуру (фото)
11:16, 26 февраля 2015Политика
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В четверг утром, 26 февраля, судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич прибыла в прокуратуру Киева, в отдел за соблюдением законности.
Царевич не стала комментировать свой визит / Владислав Содель
Об этом сообщает Апостроф.
Судью Царевич пригласили на допрос. Кроме того, ей намерены вручить уведомление о подозрении за вынесение решений по делу автомайдановцев. Сама Царевич не стала комментировать свой визит.
Владислав Содель
Напомним, вчера, 25 февраля, Печерский районный суд Киева избрал для бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова меру пресечения в виде залога в 60 тысяч гривень - 50 минимальных зарплат.
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Такое решение приняла следственный судья Печерского районного суда Оксана Царевич в рамках выдвинутого Ефремову подозрения о разжигании межнациональной вражды.
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