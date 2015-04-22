Сегодня Рада обсудит обращение к Путину (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит обращение к Владимиру Путину, а также законопроект о ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект “Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины”).
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусмотрено рассмотрение проекта постановления об обращении ВР к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости соблюдения комплекса мер по выполнению Минских соглашений и освобождении незаконно удерживаемой в РФ народного депутата Надежды Савченко.
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Кроме того, народные депутаты рассмотрят проект постановления о введении персональных санкций против лиц, ответственных за незаконное заключение в РФ народного депутата, члена постоянной делегации в ПАСЕ Савченко.
В повестку дня сессии предлагается включить законопроекты относительно восстановления районных советов в Киеве и о национализации имущества РФ и ее резидентов.
Парламент также рассмотрит проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВР.