Россия вновь нарушает права Надежды Савченко - МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое распространено пресс-службой ведомства.

Как отмечается в заявлении, такое решение в очередной раз свидетельствует о пренебрежении российской стороной универсальными нормами международного гуманитарного права, ее нежелание принимать во внимание многочисленные обращения мирового сообщества с требованием освободить Надежду Савченко.

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«Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призывает российскую сторону учитывать гуманитарный аспект дальнейшего пребывания Надежды Савченко под стражей и требует безусловного выполнения взятых на себя Российской Федерацией международных обязательств, в т.ч. Минских договоренностей, немедленного освобождения удерживаемой гражданки Украины и ее возвращения на Родину», подчеркивается в заявлении.