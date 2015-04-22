Саакашвили посетил зону АТО, но на передовую попасть не смог

На Донбассе он хотел посетить соотечественников, воюющих за суверенитет Украины, сообщает "5 канал" во вторник 21 апреля.

Из-за минометных и снайперских обстрелов со стороны боевиков попасть на передовую Саакашвили не смог.

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Экс-президент Грузии посетил одно из подразделений, который дислоцируется неподалеку от линии разграничения.

"Все очень хорошо понимаем, что без будущего, без того, чтобы украинская государственность она выдержала в этих условиях, нет будущего ни у Грузии, ни у Молдовы, ни у других странах бывшего СССР. Надо сейчас одержать победу", - сказал Саакашвили.