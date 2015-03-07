Бывший генпрокурор РФ говорит, что у заказчика убийства Листьева были покровители в Кремле

Как передает телеканал «Дождь», такое заявление сделал бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов в интервью «Росбалту», выдержки из которого агентство опубликовало в субботу, 7 марта.

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По утверждению Скуратова, в 1990-е годы следователи установили исполнителей и заказчиков преступления, однако не смогли довести дело до конца из-за вмешательства Кремля.

«Тогда в ситуацию вмешался Кремль, я был снят с должности генпрокурора, а обвинения так никому и не предъявлены», - сообщил Скуратов.

Он считает, что и сейчас у следствия есть шанс раскрыть преступление, если оперативники начнут активную работу и дадут следователям новую информацию. Скуратов удивился, почему расследование не возобновили после того, как генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью Rolling Stone рассказал, что Листьева убил бизнесмен Сергей Лисовский.

По словам Скуратова, главной версией убийства у следователей был передел рекламного бизнеса на ТВ.

Телеведущий, первый гендиректор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Несколько преступников признавались в убийстве журналиста, но затем отказывались от показаний. В 2009 году дело было приостановлено.