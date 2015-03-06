Свидетельница убийства Немцова заявила, что ей угрожают

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин дал поручение принять все необходимые меры для защиты жизни и здоровья свидетеля по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова Анны Дурицкой.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 5 марта в Белоцерковский городской отдел Главного управления МВД Украины в Киевской области обратилась с заявлением Дурицкая, которая является свидетелем по делу по факту убийства оппозиционного российского политика Немцова, об угрозе ее жизни со стороны неизвестных лиц во время пребывания по месту жительства родителей.

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По поручению прокуратуры Киевской области следственным отделом Белоцерковского горотдела милиции начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по обеспечению безопасности защиты жизни и здоровью Дурицкой.

Ход досудебного расследования взят на личный контроль генерального прокурора Украины.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве, под стенами Кремля. Неизвестный четыре разы выстрелил в политика. От ранений он умер на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В момент убийства с политиком была гражданка Украины Дурицкая.

Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 3 марта.