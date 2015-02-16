Украина выходит из соглашения об обмене информацией о преступниках со странами СНГ

"Выйти из соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, подписанного 22 мая 2009 года в Астане", - говорится в постановлении правительства №44 от 4 февраля 2015 года, сообщает ZN.UA.

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Постановлением также поручено Министерству иностранных дел направить Исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.

Соглашение с СНГ было одобрено правительством Украины 3 августа 2011 года.

Соглашение предусматривало обмен между странами СНГ информацией по запросу "сведений, содержащихся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах".