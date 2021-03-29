Сегодня в Киеве будет облачно и тепло: температура повысится до +10°
Осадков не ожидается.
В понедельник, 29 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +3°.
Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода и только вечером ненадолго выглянет солнце.
Ожидается ветер со скоростью до 4 м/с.
Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Народные приметы 29 марта
29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
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+8°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:51 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
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