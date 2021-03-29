Сегодня в Киеве будет облачно и тепло: температура повысится до +10°

08:30, 29 марта 2021
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Осадков не ожидается.

В Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН, Сергей Чузавков
В Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН, Сергей Чузавков

В понедельник, 29 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +3°.

Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода и только вечером ненадолго выглянет солнце.

Ожидается ветер со скоростью до 4 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Народные приметы 29 марта

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

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Автор: Елена Пилипчак

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