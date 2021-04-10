Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине в воскресенье, 11 апреля, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры до + 20 градусов.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, ночи еще будут оставаться холодными. Столбики термометров будут показывать от -3 до + 5 градусов.

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"На выходные атмосфера приготовила для Украины преимущественно малооблачное небо и настоящие весенние температуры. Помогает ей в этом атнициклон по имени PEGGY, и более теплая воздушная масса, которая постепенно вытеснять холод", — пояснили в Укргидрометцентре.

В Западной Украине прогнозируют солнечную погоду, осадков ожидать не стоит. Температура составит + 13 ... +18 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Однако там будет холоднее, днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

На севере страны будет сухо. Отметки на термометрах покажут +14...+16 градусов. В южных областях тоже без осадков, будет светить солнце. Там следует ожидать +11...+15 градусов.

В Киеве 11 апреля прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.

"11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода, а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18 градусов. А в воскресенье на Западе даже и +20 градусов", - подчеркнула в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине 11 апреля

Ужгород - +16...+18

Львов - +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь - +14...+16

Черновцы - +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк - +16...+18

Ривне - +15...+17

Житомир - +14...+16

Винница - + 13...+15

Одесса - + 12...+14

Николаев - +13...+15

Херсон - + 13...+15

Симферополь - + 11...+13

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы - +14...+16

Чернигов - +14...+16

Сумы - +14...+16

Полтава - +13...+15

Днепр - + 14...+16

Запорожье - +14...+16

Донецк - + 11...+13

Луганск - +10...+12

Харьков - +13...+15

Киев - +14...+16

Погода в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко