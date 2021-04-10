Погода в Украине в воскресенье, 11 апреля, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры до + 20 градусов.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, ночи еще будут оставаться холодными. Столбики термометров будут показывать от -3 до + 5 градусов.
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"На выходные атмосфера приготовила для Украины преимущественно малооблачное небо и настоящие весенние температуры. Помогает ей в этом атнициклон по имени PEGGY, и более теплая воздушная масса, которая постепенно вытеснять холод", — пояснили в Укргидрометцентре.
В Западной Украине прогнозируют солнечную погоду, осадков ожидать не стоит. Температура составит + 13 ... +18 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Однако там будет холоднее, днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.
На севере страны будет сухо. Отметки на термометрах покажут +14...+16 градусов. В южных областях тоже без осадков, будет светить солнце. Там следует ожидать +11...+15 градусов.
В Киеве 11 апреля прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.
"11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода, а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18 градусов. А в воскресенье на Западе даже и +20 градусов", - подчеркнула в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 11 апреля
Ужгород - +16...+18
Львов - +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь - +14...+16
Черновцы - +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк - +16...+18
Ривне - +15...+17
Житомир - +14...+16
Винница - + 13...+15
Одесса - + 12...+14
Николаев - +13...+15
Херсон - + 13...+15
Симферополь - + 11...+13
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы - +14...+16
Чернигов - +14...+16
Сумы - +14...+16
Полтава - +13...+15
Днепр - + 14...+16
Запорожье - +14...+16
Донецк - + 11...+13
Луганск - +10...+12
Харьков - +13...+15
Киев - +14...+16
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