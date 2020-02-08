Прогноз погоды на 9 февраля: снова начинается потепление (карта)

Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донбассе.

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Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Столбики термометра уверенно поднимутся до плюсовых отметок, однако пока лишь в части областей.

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Антициклон с запада Европы начнет вытеснять остатки осадков с Украины, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донбассе.

"В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0+5 градусов. Только 9-го февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем -2-5 градусов", – пишет Диденко.

Ветер тоже угомонится – будет умеренным, без порывов.

Киевляне в воскресенье, 9 февраля, также почувствуют потепление – днем температура воздуха прогреется до +3 +4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4... +6

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +1... +3

Николаев – -1...1

Херсон – -1...1

Симферополь – -1...1

Кропивницкий – -1...1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...1

Сумы – -1...1

Полтава – -1...-1

Днепр – -5...-7

Запорожье – -5...-7

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -5...-7

Киев – 0...+2