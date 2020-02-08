Прогноз погоды на 9 февраля: снова начинается потепление (карта)
Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донбассе.
Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Столбики термометра уверенно поднимутся до плюсовых отметок, однако пока лишь в части областей.
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Антициклон с запада Европы начнет вытеснять остатки осадков с Украины, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донбассе.
"В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0+5 градусов. Только 9-го февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем -2-5 градусов", – пишет Диденко.
Ветер тоже угомонится – будет умеренным, без порывов.
Киевляне в воскресенье, 9 февраля, также почувствуют потепление – днем температура воздуха прогреется до +3 +4 градусов.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +4... +6
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +1... +3
Николаев – -1...1
Херсон – -1...1
Симферополь – -1...1
Кропивницкий – -1...1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...1
Сумы – -1...1
Полтава – -1...-1
Днепр – -5...-7
Запорожье – -5...-7
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -5...-7
Киев – 0...+2
- Винница-2°... -6°
- Днепр-7°... -16°
- Донецк-9°... -18°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье-6°... -17°
- Ивано-Франковск+1°... -11°
- Киев-1°... -4°
- Кировоград-3°... -11°
- Луганск-8°... -17°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -7°
- Николаев-1°... -9°
- Одесса0°... -6°
- Полтава-9°... -16°
- Ровно-1°... -7°
- Симферополь-7°... -11°
- Сумы-5°... -12°
- Тернополь-1°... -7°
- Харьков-7°... -15°
- Херсон-4°... -12°
- Хмельницкий-3°... -8°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -6°