В Укрзализныце есть огромная часть инфраструктуры, которая не используется, а прибыльными являются лишь 35% инфраструктуры, заявил Сергей Вовк.

Укрзализныця должна разобраться с хронической убыточностью пассажирских перевозок и оптимизировать избыточную инфраструктуру - эксперт Укрзализныци очень важно сбалансировано подходить к вопросу определения грузовых тарифов, ведь система, которая существует, требует изменений. Новая система должна решить три проблемы компании: нужно выставлять клиенту тариф на основе услуг, которые он реально получил, решить вопрос с хронической убыточностью пассажирских перевозок, и оптимизировать избыточную инфраструктуру. Об этом рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу УЗ по повышению тарифа на грузовые перевозки на 37%.

"Требование номер один - это справедливость тарифов. Грузоотправитель должен оплачивать те услуги, которые непосредственно он использует. Подход, который сегодня декларирует Укрзализныця, когда они берут общий баланс расходов и на его основе формируют тариф противоречит экономической логике. Затраты перевозчика при маршрутных перевозках существенно ниже, чем при работе с повагонными отправлениями. Соответственно, тариф для грузоотправителя должен это учитывать", - подчеркнул Вовк.

Также нужно разбираться с хронической убыточностью пассажирских перевозок, поскольку убытки растут из года в год, а реализации какой-то целенаправленной стратегии в этом направлении пока не просматривается, заметил эксперт. "Нужно провести четкий баланс расходов, которые осуществляются в пассажирской вертикали. Например, значительная часть пассажиров в частности в пригородном сообщении, ездит вообще без каких-либо проездных документов. Современные системы автоматизированного контроля решают эту проблему, увеличат доходы этого направления, обеспечат справедливый уровень компенсаций за перевозку льготных категорий населения" считает эксперт.

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Кроме того, он напомнил, что в Укрзализныце есть огромная часть инфраструктуры, которая не используется, а прибыльными являются лишь 35% инфраструктуры. "Возникает вопрос, что делать с той инфраструктурой, которая не пользуется спросом. УЗ имеет потенциал к уменьшению операционных расходов по пути ведущих практик ЕС путем оптимизации неактивной и малодеятельной инфраструктуры. Это миллиарды гривен, и в Укрзализныце постоянно об этом говорят. Но дальше заявлений изменений нет. Поэтому это третий вопрос, который нужно решить. А после того как эти три вопроса будут решены, можно подойти к определению справедливого уровня тарифов - в котором бизнес будет платить за ту услугу, которую он использует, и не будет переплачивать за направления, которые ему не нужны", - говорит Вовк.

Он также выразил убеждение, что вопрос тарифообразования необходимо обсуждать с бизнесом, ведь игнорирование клиентов может навредить экономическому состоянию УЗ. "Укрзализныця в диалоге с бизнесом приводит только свои аргументы, но не очень склонна прислушиваться к аргументам другой стороны. На практике это приводит к тому, что грузы просто убегают из Укрзализныци на другие модальности, в частности на автомобильный транспорт", - резюмировал Вовк. Как известно, Укрзализныця предлагает повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.

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