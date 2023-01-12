Самолеты оснащены турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada, что создает сложности с обслуживанием из-за санкций против России.

На фоне введенных против России санкций из-за вторжения в Украину, власти Приморья сократили количество авиарейсов внутри региона.

Как сообщает российское РБК со ссылкой на письмо министра транспорта региона Алексея Игнатенко, рейсы, выполняемые на канадских самолетах DHC-6 отменены из-за проблем с обслуживанием двигателей.

Как говорится в сообщении, в 2023 году закончится ресурс двигателей самолетов DHC-6, на которых дальневосточная авиакомпания "Аврора" выполняет основные перевозки пассажиров внутри региона. Таким образом на этих DHC-6 нельзя будет летать без своевременного ремонта моторов.

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Самолеты оснащены турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada, что создает сложности с обслуживанием из-за санкций против России.

Как говорится в сообщении, власти собираются использовать вертолеты Ми-8 для замены канадских самолетов. Кроме того, сообщение с населенными пунктами, куда ранее летали DHC-6, якобы обеспечено "достаточно развитыми" железнодорожным и автобусным маршрутами.

Война в Украине и крах российского авиапарка:

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира перестали летать в Россию. Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов).

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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