Авиационные власти Иордании прекратили утверждать российским авиакомпаниям пролеты в своем воздушном пространстве в Египет.

Иордания стала отказывать российским авиакомпаниям в пролете через свое воздушное пространство, таким образом, перекрыв путь российским туристам на курорты Египта.

Как сообщает Telegram-канал о российском авиационном рынке "Авиаторщина", на данный момент несколько российских перевозчиков используют иорданское небо при полетах в Египет из-за запрета летать на самолетах с двойной регистрацией через Турцию. Но начиная с прошлой недели авиавласти Иордании прекратили им утверждать программы с пролетами в своем воздушном пространстве, рассказали изданию сразу два источника.

Сообщется, что первой авиакомпанией, столкнувшейся с отказом в пролете, стала российская Nordwind, которая уже прекратила выполнять рейсы над Иорданией. Вслед за ней пострадала также российская i-Fly – ей не согласовали пролеты в иорданском небе с 15 декабря 2022 года.

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По словам собеседника издания, авиавласти Иордании выставили для российских авиакомпаний новое требование – им теперь нужно предоставить авиастраховку перед третьими лицами с перестрахованием на английском рынке, однако такая услуга сейчас закрыта для России из-за санкций.

Такое решение в "Авиаторщине" объясняют тем, что власти Иордании не верят в возможности российских страховых компаний, где были застрахованы самолеты после их перевода в отечественный реестр, в случае какого-либо происшествия возместить причиненный ущерб. Кроме того, Иордания теперь также передумала пускать в свое небо самолеты российских авиакомпаний с двойной регистрацией.

"Таким образом, как минимум у двух перевозчиков из-за действий Иордании образовались существенные сложности с полетами в Египет. Они не могут пролетать через Турцию, Саудовскую Аравию, а теперь и Иорданию. Кроме того, для всех российских перевозчиков закрыта Сирия", – отмечает издание.

В результате Nordwind, выполнявшая рейсы на самолетах Boeing 737-800 с двойной регистрацией из регионов России на египетские курорты в интересах туроператора Pegas Touristik, была вынуждена отменить все рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туроператор пересаживает туристов на рейсы турецкой авиакомпании Southwind с пересадкой в Анталье.

Вторая авиакомпания – i-Fly, по информации "Авиаторщины", не планирует отказываться от полетов в Египет (рейсы выполняются на самолетах Airbus A330). Предварительно, с 15 декабря она начнет летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по новым маршрутам в облет Саудовской Аравии с юга, что существенно увеличит продолжительность рейсов.

Санкции против российских авиакомпаний из-за войны в Украине

После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и множество других стран ввели жесткие санкции против РФ, которые в том числе затронули сектор российской гражданской авиации.

В частности, ЕС закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а многие авиаперевозчики мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех российских авиакомпаний.

В августе 2022 года стало известно, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-зи западных санкций.

Осенью 2022 года британская компания Skytrax исключила все российские авиакомпании из своего рейтинга лучших авиаперевозчиков 2022 года, считающегося самым престижным в авиационной отрасли.

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