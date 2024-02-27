До конца года в правительстве планируют запустить тестирование этой возможности для легковых автомобилей.

Правительство во время заседания 27 февраля приняло постановление, которое распространяет электронную очередь пересечения границы и на водителей легковых автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект "єЧерга" для удобного пересечения границ", – отметил глава правительства.

По его словам, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

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Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, Кабмин одобрил возможность информационного обмена между системой "еЧерга" и порталом Дія. Утвержденные изменения предусматривают, что бронирование места в очереди для пересечения границы будет возможным как через "єЧергу", так и через приложение Дія.

"Наша амбициозная цель, чтобы все транспортные средства выезжали из страны без необходимости ожидать перед границей. Каждый водитель, пассажир, перевозчик должен быть уверен в том, что пересечет границу вовремя, успеет в аэропорт или доставит товар в определенные сроки. Больше года "єЧерга" работает для грузовиков, недавно мы масштабировали ее для автобусов, параллельно начинаем подготовку к разработке абсолютно отличного функционала для легковых автомобилей", – цитирует пресс-служба министра Александра Кубракова.

По его словам, главный вызов заключается в том, что для разных типов транспорта "єЧерга" имеет разную логику услуги, что фактически означает разработку с нуля отличного алгоритма.

"Вместе с тем, до конца года планируем запустить тестирование этой возможности для легковых автомобилей", – сказал Кубраков.

Сервис "єЧерга" – что известно

"еЧерга" - это онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы.

Внедрение электронного сервиса "єЧерга" началось на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в марте 2023 года. По состоянию на 27 февраля "єЧерга" действует на 16 международных пунктах пропуска вдоль украинской границы.

В мае 2023 года российские хакеры начали атаки на онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга".

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