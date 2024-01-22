Сейчас идет подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в реестр.

Украина готовится к запуску реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Сейчас продолжается подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в реестр. Ключевая цель - предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможность приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе", – говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в ведомстве, с несколькими компаниями уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции. Министерство предлагает перевозчикам, и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, присоединиться к проекту также.

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"Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит сервис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса", – добавили в Мининфраструктуры.

Отмечается, что заинтересованным компаниями и перевозчикам стоит заполнить форму по ссылке на сайте ведомства до 18:00 25 января. Для зарегистрированных будет проведена внутренняя презентация о возможностях интеграций в реестр.

Транспортная цифровизация

В ноябре 2023 года "Укрзализныця" интегрировала одноименное приложение с "Дія" для борьбы с перекупщиками. Так, в приложении УЗ купить билет на самый популярный поезд Киев-Варшава можно только после верификации аккаунта с "Дия.Подписью".

В декабре Украинская железная дорога запустила новый сервис для военнослужащих - спецзаказ проездных документов, что позволит забронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже.

По итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достиг почти 85%.

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