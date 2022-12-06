Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

На международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей будет запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков — єЧерга.

Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, электронная очередь будет запущена 12 декабря. Услуга будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

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Как отметили в ведомстве, учитывая прогнозируемую дату и время прибытия на пункт пропуска, перевозчик сможет эффективно планировать рейс.

Ягодин-Дорогуск считается одним из самых загруженных пунктов.

По состоянию на 9.00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 710 транспортных средств (12 км).

Транспортные перевозки во время войны:

В июне 2022 года ЕС и Украина подписали соглашение о грузовых перевозках.

Договор отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для перевозок в ЕС, что позволяет бесперебойно экспортировать продукцию из Украины.Срок действия соглашения - год.

12 октября 2022 год в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Украина для осуществления международных автоперевозок получила 100 дополнительных базовых квот на 2023 год.

10 ноября 2022 года Европарламентарии одобрили соглашение между Европейским союзом, Украиной и Молдовой относительно упрощения перевозки грузов. Данное решение позволит наладить грузовое транспортное сообщение, нарушенное из-за полномасштабного вторжения России.

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