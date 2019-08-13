На трассе Киев-Одесса ограничат движение из-за ремонта дороги (карта объезда)

Объезд будет осуществляться через пгт Глеваха.

В ночь с 13 по 14 августа на трассе Киев-Одесса перекроют движение в сторону столицы, объезд будет осуществляться через пгт Глеваха.

Читайте такжеСегодня из-за матча «Динамо» - «Брюгге» ограничат вход на несколько станций метро

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

"В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса км 27+500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из города Одесса в город Киев", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00 ч). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт Глеваха. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.