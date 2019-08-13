На трассе Киев-Одесса ограничат движение из-за ремонта дороги (карта объезда)
14:12, 13 августа 2019Транспорт
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Объезд будет осуществляться через пгт Глеваха.
На Одесской трассе ограничат движение из-за ремонтных работ / фото УНИАН
В ночь с 13 по 14 августа на трассе Киев-Одесса перекроют движение в сторону столицы, объезд будет осуществляться через пгт Глеваха.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса км 27+500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из города Одесса в город Киев", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00 ч). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт Глеваха. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.
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