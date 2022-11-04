Наибольшее количество вакансий в октябре зафиксировано в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Массированные ракетные обстрелы и веерные отключения электроэнергии в октябре снизили активность на рынке труда на 10-15%, но, несмотря на все, рынок труда устоял, а в некоторых регионах даже выросли зарплаты.

Как говорится в переданном УНИАН исследовании аналитиков сайта по поиску работы Work.ua, наибольшее количество вакансий в октябре зафиксировано в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

"В октябре максимальное количество вакансий, которые были размещены на Work.ua, осталось на уровне предыдущего месяца — 56 719 против 56 554 вакансий. Падения не произошло. Рост составил 0,3%, при том, что в сентябре прирост был 16%, в августе — 20%", - говорится в сообщении.

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Наибольший прирост вакансий в октябре демонстрируют прифронтовые регионы. В Донецкой области количество вакансий выросло вдвое с 58 до 116 вакансий (из-за большого количества предложений в угледобывающей промышленности), а в Харьковской – на 16% (с 1020 до 1184 вакансий).

Что касается наиболее востребованных вакансий, то их перечень не изменился: больше всего вакансий предлагают в категориях: "Сфера обслуживания", "Рабочие специальности, производство", "Продажи, закупки", "Розничная торговля", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм".

При этом количество желающих работать несколько уменьшилось: соискатели разместили и обновили на 8% меньше резюме, чем в сентябре. При этом количество желающих работать дистанционно немного увеличилось.

"В октябре рынок труда снова стал на шаг ближе к соискателю. Среднее количество отзывов на вакансию в день снизилось еще на 21%. Для сравнения, в сентябре — на 20%, в августе — на 18%. Тенденция наблюдается пятый месяц подряд", - отмечают аналитики.

В исследовании отмечается, что медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась и составила 15 000 грн. Однако в некоторых регионах произошел рост: во Львовской области – на 5% (15 000 грн), Днепропетровской – на 3% (15 000 грн), Харьковской области — на 3% (14 000 грн).

Работа во время войны:

21 апреля в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не имеют документов. Кроме того, был урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которого не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По оценкам МОТ, в Украине занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендует 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

В октябре в Минэкономики заявили, что безработные украинцы будут привлечены к "Армии восстановления" и будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6700 грн.

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