По оценкам МОТ, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

Полномасштабное российское вторжение в Украину оказало резкое негативное влияние на украинский рынок труда.

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (специализированного учреждения системы ООН).

По оценкам МОТ, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года. В МОТ напомнили, что этот прогноз не так низок, как оценка в апреле 2022 года, вскоре после начала войны, согласно которой прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест.

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Положительное изменение является следствием уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким, отмечают в МОТ.

В докладе предупреждается, что большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усугубляет проблемы и может привести к снижению заработной платы.

В МОТ отметили, что 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

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