Опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Более трети опрошенных украинских граждан потеряли работу с 24 февраля - после начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованного Социологической группой "Рейтинг".

Среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 61%: полноценно – 36%, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%.

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Зато 37% потеряли работу и сейчас не работают. Больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока - это женщины, самые бедные, а также внутренне перемещенные лица.

Как отметили социологи, за месяц показатели трудоустроенности в целом существенно не изменились, однако по сравнению с предыдущими опросами заметны положительные тенденции по возвращению к работе в центральных и западных областях.

Основным источником доходов у большинства опрошенных является заработная плата (56%) и пенсия (31%). Доходы от частного бизнеса имели 8%, еще столько же получали социальную помощь. С начала войны только у 2% опрошенных уровень доходов увеличился, у 33% - не изменился. Зато у двух третей опрошенных наблюдается ухудшение ситуации с доходами: в 18% - незначительно уменьшился доход, в 32% - значительно уменьшился, 14% потеряли практически все, а также лица среднего возраста. Половина отметили, что в случае полной потери доходов, их сбережений хватит еще на месяц, 19% - до 2-х месяцев, 12% - до 3-х месяцев, еще столько же – до полугода и более.

Также, среди тех, у кого источником доходов до войны был бизнес, лишь 12% отметили, что он и в дальнейшем работает полноценно. Почти половина указала, что их предприятие работает, но с меньшими доходами. С другой стороны 12% планируют закрывать свой бизнес, у 28% он уже не работает. 30% получателей дохода от бизнеса имели наемных работников. Из них почти 40% работодателей пришлось увольнять наемных работников, более 20% - уменьшать зарплату.

Также для 35% опрошенных приходилось временно разделяться со своей семьей/партнером из-за войны: 12% - пришлось, но они уже воссоединились, 23% - пока живут отдельно. Больше всего таких среди жителей зоны боевых действий, молодежи, более обеспеченных, тех, кто имеет родственников, которые воюют. 52% отметили, что не разделялись из-за войны со своими близкими.

Согласно данным опроса, более половины респондентов сообщили об ухудшении состояния собственного физического здоровья, больше 60% - состояния психического здоровья. Ухудшение здоровья наблюдается среди жителей деоккупированных, прифронтовых зон боевых действий, людей старшего возраста, менее обеспеченных, тем, кому пришлось разделиться с семьей, и тех, кто потерял близких на войне.

***Опрос проводился 15-19 сентября в рамках проекта общественной организации "Центр содействия волонтерскому движению "Волонтер.Орг": "оценка вреда, который нанесен военными преступлениями РФ в Украине".

Опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

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