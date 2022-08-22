Столица в конце лета удерживает лидерство по средней заработной плате.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе - это предложения работы для специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что по сравнению с мартом этого года общее количество предложений работы увеличилось в 20 раз. Но вместе с тем количество вакансий до сих пор в 3 раза меньше, сравнивая с довоенным январем и июлем прошлого года.

"Четверть от всех открытых в августе вакансий – это предложения работы для специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам. Эта сфера восстанавливается очень динамично. Понятно, что в натуральном количественном значении вакансий в этой категории до сих пор меньше, однако доля в процентах уже превышает довоенные показатели", - говорится в сообщении.

В то же время теряют свои позиции ИТ-специалисты. Хотя новые вакансии добавляются, однако динамика несущественная.

Эксперты отметили, что тенденцией последних двух месяцев является то, что на рынке труда растет количество вакансий для кандидатов без опыта работы. А относительно новой тенденцией является востребованность бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. Когда до войны эта профессиональная сфера не входила в десятку с наибольшим количеством вакансий.

Согласно исследованию, традиционно востребованными являются работники сферы транспорт и логистика, специалисты рабочих профессий, маркетологи, пиарщики и рекламщики, строители и работники сельского хозяйства.

Аналитики также сообщают, что наибольшее падение рынка труда и снижение средней заработной платы за месяц произошло в Харькове и области. Здесь в августе предлагают самые низкие в Украине зарплаты, которые, сравнивая с предыдущим месяцем, снизились на 41% - с 18 000 грн в июле до 10 600 грн в августе.

"Столица в конце лета удерживает лидерство по средней заработной плате. Киевские работодатели в среднем предлагают в открытых вакансиях 28 700 грн ежемесячной компенсации. Месяцем ранее столичная медианная зарплата составляла 29 500 грн, то есть в августе произошло ее снижение на 2,7%", - говорится в исследовании.

Также среди лидеров по уровню средних зарплат есть Одесская область-25 800 грн, Днепропетровская - 23 100 грн и Львовская - 22 000 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

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