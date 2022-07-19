Ситуация в разных отраслях разная.

В Киеве острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров и менеджеров.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

"По данным статистики, в Киеве на одну вакансию претендуют 10 безработных. Однако ситуация в разных отраслях разная", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего вакансий по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывалось в сферах:

административного обслуживания (17%);

здравоохранения (15%);

образования (13%);

перерабатывающей промышленности (12%);

оптовой и розничной торговли (9%).

"Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей (на 1 вакансию претендуют 69 человек), служащих (58), специалистов (11 человек), работников сферы торговли и услуг (10 человек)", - отметили в центре занятости.

Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов.

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