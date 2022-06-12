В современных реалиях спрос на работников рабочих специальностей будет увеличиваться.

Спрос на рабочие специальности становится все более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% от всех актуальных на портале и входит в топ-5 самых востребованных профессиональных областей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители рабочих специальностей востребованы во всех регионах Украины. Более трети актуальных вакансий сейчас открыты во Львове и области. На втором месте среди регионов город Днепр и область, третью строчку занимает Донецкая область.

Найти работу представителям рабочих специальностей достаточно легко даже без опыта. Практически половина всех вакансий для лиц без опыта работы (47%) и столько же для людей с минимальным опытом от 1 до 3 лет. Опыт от 3 до 6 лет требуется лишь в 4% актуальных вакансиях, а более опытные специалисты востребованы лишь в 2% вакансиях.

"Проанализировав все актуальные предложения, можно выделить тройку самых востребованных специалистов. Чаще всего работодатели ищут монтажников - 14% от всех предложений, вторыми по количеству предложений работы грузчики – 13%, а третью строчку занимают комплектовщики и упаковщики товаров – 10 % от всех актуальных вакансий", - отмечают аналитики.

В среднем в Украине предлагаемая заработная плата для специалистов рабочих профессий составляет 13 тыс. 700 грн. Минимальная зарплата для этих специалистов стартует от 8 900 грн, таких вакансий большинство – 44%. Высоких зарплат меньшинство: только у 9% предложений работы для рабочих озвучена зарплата от 22 300 грн и у 6% вакансий предлагают оклад от 26 800 грн.

Аналитики кадрового портала отмечают, что в современных реалиях спрос на работников рабочих специальностей будет увеличиваться.

"В условиях кризиса на рынке труда украинцы часто сталкиваются с проблемами трудоустройства. Снижение размера заработных плат, небольшое количество предложений о работе, высокая конкуренция и увеличение срока поиска работы заставляют специалистов переквалифицироваться. Конкуренция среди представителей рабочих специальностей сейчас не слишком высока, поэтому трудоустроиться на такие позиции можно без проблем", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики анонсировало запуск в Украине единой базы вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени.

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