Согласно информации, больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.

В Украине растет спрос на строительные профессии, рабочих коммунальных предприятий и водителей.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Мне кажется, что вырастет спрос, и я это уже вижу, на строительные профессии в разных отраслях, вырастет спрос на рабочих коммунальных предприятий, и на сегодняшний день достаточно большой спрос на водителей – рассказала она.

Также, по ее словам, много вакансий в перерабатывающей промышленности. Кроме того, начинает оживать отрасль торговли.

Однако, в целом ситуация на рынке труда остается сложной. Как рассказала Жовтяк, если взять за основу базу Государственного центра занятости, то количество вакансий уменьшилось втрое, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Она отметила, что на сегодня количество вакансий в базе Центра занятости составляет 22 тысячи.

Жовтяк добавила, что больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитического обзора рынка труда экспертного центра кадрового портала grc.ua, количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

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