Постепенно растет доля предприятий, которые снизили оплату труда на 10-50%, в частности в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. С/х предприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплаты.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

Об этом сообщил Нацбанк Украины в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре.

По его данным, в Украине постепенно растет доля тех предприятий, которые уменьшили оплату труда на 10-50%, в частности в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле.

"Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне", - отмечают в НБУ.

Отмечается, что со своей стороны сельхозпредприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату.

По оценкам финансистов, зарплаты в мае были на 10-60% ниже довоенных (в зависимости от вида деятельности).

В мае же по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, в перерабатывающей промышленности и с/х.

Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе – персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплаты.

Отмечается, что доходы домохозяйств поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным.

По данным НБУ, стабилизировалась доля предприятий (более 30%), которые существенно сократили работников и не изменили их количество. Средневзвешенный уровень занятости улучшился, что объясняется сезонностью. Кроме того, он все еще на 25% ниже, чем до войны (на 40% к началу марта). Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме даже для специалистов ІТ.

Ранее в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны. Больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.

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